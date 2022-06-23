В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-30

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Двое россиян были госпитализированы после жесткой посадки Ан-30 в Якутии. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

— После осмотра пятерым назначено амбулаторное лечение, двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Их состояние оценивается врачами на уровне средней степени тяжести. После телемедицинских консультаций принято решение транспортировать их в Якутск. На данный момент санитарный рейс доставил пострадавших в Якутск. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме, — говорится в сообщении.

При этом остальным пассажирам была оказана экстренная медицинская помощь в центральной районной больнице села Оленек, сообщает РИА Новости.

В среду, 22 июня, в Якутии пропал с радаров самолет Ан-30. На его борту находилось семь человек. Самолет выполнял коммерческий рейс. В последний раз машина выходила на связь в 30 километрах от пункта назначения. На поиски были направлены вертолет Ми-8 и патрульный самолет Ан-26.

Однако в скором времени летательный аппарат нашли в Якутии в 70 километрах от населенного пункта Оленек. Люди на борту остались живы. Трое человек, как уточнялось, пострадали.