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В МИД заявили о «точке замерзания» в отношениях России с Хорватией и Словенией

Полина Долганова
В мире
В МИД заявили о «точке замерзания» в отношениях России с Хорватией и Словенией
Фото: МИД РФ

Отношения России со Словенией и Хорватией пришли к точке замерзания. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил глава 4-го европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон.

— Инициировать восстановление отношений должны те, кто подвел их к точке замерзания. Разумеется, поворот станет возможен не раньше, чем в Загребе и Любляне возобладает здравый смысл, — отметил он.

Пилипсон добавил, что эти государства ведут антироссийскую политику и поставляют Украине вооружения.

По словам дипломата, действия стран являются недружественными по отношению к России.

Он подытожил, что 30 мая РФ могла бы отметить 30-летие дипломатических отношений с Хорватией и Словенией, передает ТАСС.

До этого Пилипсон заявил, что Греция перестала быть безопасной страной для отдыха россиян, так как в Министерство иностранных дел России поступает информация о случаях дискриминации в отношении туристов из РФ.

27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну. Он отметил, что западная сторона надолго «отменила Россию». Глава МИД также уточнил, что во многих западных странах появилась «бытовая русофобия», которая поддерживается там на уровне правительства.

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