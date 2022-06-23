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Юрист Крохин рассказал, когда старые долги за квартиру могут повесить на новых владельцев

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Могут ли старые долги за квартиру могу повесить на новых владельцев
Фото: Авилов Александр / Агентство Москва

Новый собственник квартиры не обязан выплачивать долги за ЖКУ предыдущего владельца. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

— Согласно российскому законодательству, долги за жилищно-коммунальные услуги не переходят на нового собственника. Однако есть исключение. Это плата за капитальный ремонт. Общий принцип российского права таков, что долги остаются на старом собственнике, — объяснил специалист.

Юрист рассказал, как проверить квартиру на наличие долгов перед покупкой.

— Существует общее правило при подготовке и совершении сделки купли-продажи недвижимости. В обязательном порядке предоставляется выписка из домовой книги или справка с финансового лицевого счета. В случае когда дом обслуживается в Едином расчетном центре, то нужно запросить Единый платежный документ или выписку Единого жилищного документа. Также необходимо запросить у продавца или его риелтора эти документы. Если дом обслуживается в ЖСК или ТСЖ, то нужно обратиться в бухгалтерию. Там покупателю предоставят информацию о долгах, — пояснил Крохин.

Собеседник «ВМ» отметил, что обнаружение долгов после сделки — это проблема покупателя. Однако в отношении долгов за период до перехода в право собственности отвечает прежний владелец.

Ранее юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал «Вечерней Москве», как можно уменьшить сумму в платежке за ЖКХ. По его словам, бережное потребление воды и света и отказ от телевизионной антенны значительно снизят расходы за коммунальные услуги.

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