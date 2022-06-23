Город сдаст в аренду два здания в центре Москвы

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ульяновская эстакада Карта всех событий

Правительство столицы сдаст в аренду два здания в центре города для создания придорожного автомобильного сервиса и точки общепита. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 23 июня.

— Сейчас начался аукцион по двум одноэтажным зданиям в Центральном административном округе столицы. Заявочная кампания по ним продлится до 4 июля. Торги пройдут 7 июля, — сказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Одно из зданий, площадь которого 166,1 квадратного метра, расположилось в Таганском районе. Предприниматели смогут использовать его для размещения автосервиса, автомойки и шиномонтажа. Второе строение находится в Тверском районе. Предполагается, что арендатор устроит в нем кафе. Общая площадь дома составила 202,5 квадратных метра, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Москва сдаст в аренду коммерческое помещение площадью более 112 квадратных метров на льготных условиях. Участниками торгов могут стать представители субъектов малого или среднего бизнеса, а также самозанятые граждане.