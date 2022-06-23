Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Город сдаст в аренду два здания в центре Москвы

Александр Афонин
Город
Город сдаст в аренду два здания в центре Москвы
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ульяновская эстакада Карта всех событий

Правительство столицы сдаст в аренду два здания в центре города для создания придорожного автомобильного сервиса и точки общепита. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 23 июня.

— Сейчас начался аукцион по двум одноэтажным зданиям в Центральном административном округе столицы. Заявочная кампания по ним продлится до 4 июля. Торги пройдут 7 июля, — сказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Одно из зданий, площадь которого 166,1 квадратного метра, расположилось в Таганском районе. Предприниматели смогут использовать его для размещения автосервиса, автомойки и шиномонтажа. Второе строение находится в Тверском районе. Предполагается, что арендатор устроит в нем кафе. Общая площадь дома составила 202,5 квадратных метра, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Москва сдаст в аренду коммерческое помещение площадью более 112 квадратных метров на льготных условиях. Участниками торгов могут стать представители субъектов малого или среднего бизнеса, а также самозанятые граждане.

Аренда Предприниматели Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте