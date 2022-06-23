Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В народном календаре 24 июня — Варфоломей, Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник. По народному поверью, в этот день нельзя рвать траву. Православная церковь 24 июня вспоминает апостолов Варфоломея и Варнаву.

В этот день нельзя звенеть монетами в карманах. В противном случае человека ждут определенного рода финансовые проблемы. При этом рекомендовано было шуршать крупными денежными купюрами. Считалось, что такие действия, наоборот, могут привлекать богатство.

Наши предки верили, что Варфоломей не терпит халатности по отношению к работе и обязательно будет наказывать за недобросовестное выполнение своих обязанностей. Людей, которые халатно трудились, ожидало много трудностей и неудач.

24 июня запрещена ревность. Считалось, что в Варфоломеев день проявление недоверия может привести к разрушению даже крепких брачных уз. В эту дату стоит думать лишь о положительных моментах, вспоминая их. Также стоит признаваться в любви своей второй половинке и выражать свои чувства.

Под запретом — ссоры, ведь в противном случае на протяжении следующего года человек будет постоянно занят враждой с тем, с кем поссорится. Более того, рекомендовано в Варфоломеев день мириться с давними соперниками, ведь если этого не сделать, то наладить отношения не удастся до следующего года.

Приметы погоды

Теплые июньские ночи обещают богатый урожай плодов.

Туман стелется по воде — будет много грибов.

Утки беспрерывно ныряют и плещутся в воде — к осадкам.

Пчелы утром на поле не летят, а сидят по ульям — к дождю.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что поможет разбогатеть 24 июня

Именины отмечают: Варфоломей, Ефрем, Мария.