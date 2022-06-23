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Новогодние праздники в 2023 году продлятся с 31 декабря по 8 января. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

— Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим, — говорится в сообщении.

При этом в Telegram-канале ведомства отметили, что выходные 1 и 8 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно.

Помимо этого, Министерство труда России предложило вариант индексации пенсий неработающих граждан старшего возраста сроком на три года. Предполагается, что в 2023 году пенсии могут проиндексировать на 6,8 процента, в 2024 году — на 6,1 процента.

При этом с 1 февраля 2025 года пенсии могут проиндексировать на 4 процента и с 1 апреля 2025 года — на 3,6 процента. Таким образом, в ближайшие три года среднегодовой размер пенсионной выплаты для неработающих пенсионеров составит 22 174, 23 390 и 24 477 рублей соответственно.