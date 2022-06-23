Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Жители России 24 июня увидят уникальный парад планет

Александр Афонин
Общество
Жители России 24 июня увидят уникальный парад планет
Фото: Pixabay

В ночь на 24 июня в небе состоится редкое астрономическое событие — парад планет. Сразу семь звездных тел Солнечной системы выстроятся в один ряд.

Жители Московского региона, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Омска, Красноярска и Новосибирска смогут увидеть астрономическое явление с 2:30 утра. Однако на фоне зари Меркурий не будет заметен.

Помимо этого, идеальные условия для просмотра парада будут у жителей южных регионов России и республик Донбасса. Они смогут полюбоваться им с 3:30 до 4:00 утра.

Событие примечательно явлением серпа Луны, который будет сиять над Марсом и Венерой. Следующее небесное шоу подобного масштаба ожидается через 18 лет — 8 сентября 2040 года. Тогда в одну шеренгу встанут Марс, Юпитер, Меркурий, Венера и Сатурн, передают «Известия».

До этого астрологи предупредили о неприятностях, которые может принести парад планет 24 июня. Они утверждают, что небесное явление может отразиться на взаимоотношениях и профессиональной деятельности. В этот день возможны разводы, скандалы, расставания, но также и начало любовной связи.

Космос Астрономия Парады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте