«Пережил много горестей»: Буланова отреагировала на смерть Шатунова

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Певица Татьяна Буланова прокомментировала смерть солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала, что музыкант был прекрасным человеком, который пережил много горестей.

По ее словам, Шатунов оставил после себя прекрасные песни и огромное музыкальное наследие, поэтому он точно прожил эту жизнь не зря.

Певица добавила, что с Шатуновым они тесно сотрудничали на протяжении долгого времени.

— Мы работали в гастрольном туре в Германии с Юрием. Он был прекрасным человеком, который много горестей и бед пережил, смог сохранить человечность, достоинство. Очень жаль, что его нет. Зато остались его песни в наследие нам. Очень много классных и красивых треков, знаменитых хитов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, — сказала Буланова.

Она также отметила, что в последний раз связывалась с артистом восемь лет назад и не знала, как у него складывалась жизнь в последние годы.

Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Информацию в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердил барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Широкой публике он стал известен благодаря хитам «Белые розы» и «Седая ночь».