Осужденный занимался пропагандой и финансированием терроризма из СИЗО

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В ходе проверки надзорное ведомство выявило факт участия осужденного в деятельности и финансировании экстремисткой организации.. Об этом в четверг, 23 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, мужчина отбывал уголовное наказание в следственном изоляторе 1 УФСИН России по Московской области и являлся участником международного общественного движения «Арестантское уголовное единство (АУЕ)»*.

Так, он отвечал за контроль соблюдения «воровских понятий» среди осужденных и подозреваемых, а также занимался пропагандой преступной идеологии.

Кроме того, он же обязал заключенных переводить деньги на банковскую карту, оформленную на его несовершеннолетнюю сестру.

— Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности экстремистской организации» и «Финансирование экстремистской деятельности», — рассказала Григорьева.

Она добавила, что подмосковная прокуратура контролирует ход и результаты расследования данного дела.

13 мая сообщалось, что еще один заключенный из Подмосковья предстанет перед судом за пропаганду АУЕ*-движения.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.