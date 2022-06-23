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Девять станций Большой кольцевой линии планируют открыть в 2023 году

Антон Махов
Город
Девять станций Большой кольцевой линии планируют открыть в 2023 году
Фото: Мосинжпроект

Девять станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) планируют открыть в 2023 году. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжается реализация проекта Большой кольцевой линии. Уже открыты 22 станции из 31. Новые станции БКЛ улучшат транспортную доступность для почти 1 миллиона жителей 9 районов столицы. У горожан появятся новые маршруты, которые позволят экономить до 45 минут в день, а линии метро разгрузятся до 25 процентов, — рассказал Ликсутов.

Также он отметил, что БКЛ пройдет через 34 района Москвы. Здесь проживают 3,3 миллиона москвичей, для которых откроются новые транспортные возможности, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Недавно мэр москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году планируется открытие десяти станций Московских центральных диаметров (МЦД): трех новых и семи реконструированных.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Сергей Собянин Метро
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