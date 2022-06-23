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Врач назвал главную опасность ощущения кома в горле

Анна Михалюк
Общество
Врач назвал главную опасность ощущения кома в горле
Фото: depositphotos

Врач общей практики Михаил Петрик рассказал о том, свидетельством каких заболеваний является ощущение кома в горле.

— Оно может возникать время от времени в результате переживаний. Но если оно возникает с болью, то это опасный сигнал — нужно идти к врачу. Если вместе с комом в горле наблюдается снижение веса — это грозный признак. Если симптомы начинаются внезапно и есть мышечная слабость в районе бедер — обратитесь к врачу. Все эти симптомы могут указывать на наличие трещин в пищеводе, язв, прорастание опухолей в ткани. Также ощущение кома в горле может говорить о метастазах. Припухлости на шее говорят о проблемах с лимфатической системой, щитовидной железой. Нужно обратиться к врачу и исключить онкологию, — рассказал эксперт в новом впуске на своем YouTube-канале.

Если перечисленных симптомов пациент не ощущает, но ком в горле есть, то особенно беспокоиться не стоит. Ком может возникать вследствие тревожности, реакции на стрессовые ситуации. При этом органических заболеваний не обнаруживается. Чаще всего для исследования пациентам проводят гастро- или бронхоскопию, МРТ мягких тканей с контрастом, УЗИ или проверяют состояние голосовых связок.

Доктор назвал семь основных симптомов рака легких. Заболевание обычно начинает проявляться на более поздних стадиях, поэтому выявить наличие онкологии можно только при помощи исследований.

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