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Москвич украл у подруги украшения стоимостью более пяти миллионов рублей

Елена Самойлова
Происшествия
Москвич украл у подруги украшения стоимостью более пяти миллионов рублей
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Шарикоподшипниковская улица Карта всех событий

Москвич обогатился на несколько миллионов за счет подруги. Об этом в четверг, 23 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратилась 54-летняя жительница столицы и рассказала, что знакомый похитил ее имущество стоимостью пять миллионов рублей. Женщина пояснила, что попросила друга помочь с продажей ювелирных украшений из золота.

Они встретились в торговом центре на Шарикоподшипниковской улице, и заявительница отдала мужчине кольцо с бриллиантом, два браслета и кулон с драгоценными камнями. Тот пообещал продать драгоценности в течение месяца и передать ей деньги. Однако по истечении срока мужчина перестал выходить на связь.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 60-летнего безработного. Он признал вину и рассказал, что похищенное сбыл, а вырученные деньги потратил.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось, что жительница столицы стала жертвой «кухонных мошенников».

Украшения Полиция Деньги
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