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Более 17 тысячам москвичей предложили переселение по реновации с начала года

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 17 тысячам москвичей предложили переселение по реновации с начала года
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

С начала года департамент городского имущества подготовил более чем 17 тысячам жителей столицы предложения по переезду по программе реновации. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил руководитель департамента Максим Гаман.

— Мы подготовили письма для всех жильцов, большая часть их уже получила. 80 процентов горожан выбрали квартиры в новостройках: кто-то уже обустраивается на новом месте, другие оформляют документы, — сказал он.

Гаман отметил, что наибольшее количество москвичей на данный момент расселяются в Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах. Всего здесь предстоит переехать жителям 44 домов.

Горожанам предлагают переехать в полностью готовые квартиры с улучшенной отделкой. В них уже оборудованы сантехника и электричество, а количество комнат совпадает с предыдущим жильем, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Отрадное по программе реновации введут в эксплуатацию жилой дом. Это будет односекционное здание с подземной одноуровневой парковкой под территорией строения.

переселение семей Москва Реновация
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