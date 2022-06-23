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Россия, Москва, Ереванская улица Карта всех событий

Женщина столкнула знакомого с балкона на юге Москвы. Об этом в четверг, 23 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», все произошло около полуночи на Ереванской улице. В квартире находились два брата, а также юная сожительница одного из мужчин и подруга девушки.

В какой-то момент последняя поссорилась с одним из братьев и с криком «Сдохни!» столкнула его с балкона. Во время падения мужчина успел схватиться за перила балкона третьего этажа, но соскользнул и упал на землю.

Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Накануне сообщалось о еще одной драке — мужчины конфликтовали у храма Живоначальной Троицы. Один из них нанес другому около пяти ударов ножом в область жизненно важных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, в потасовке участвовал еще один знакомый нападавшего, который также получил ранения. Однако официального подтверждения этому нет.

После произошедшего нападавший пытался укрыться в церкви.