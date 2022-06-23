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Человек упал на пути на Таганско-Краснопресненской линии метро

Елена Самойлова
Происшествия
Человек упал на пути на Таганско-Краснопресненской линии метро
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия Карта всех событий

Временно нет движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что поезда не ходили от «Спартака» до «Улицы 1905 года» из-за человека, упавшего на пути.

При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Корреспондент «ВМ» сообщил, что инцидент произошел на станции «Полежаевская».

В настоящее время движение на линии восстановлено и вводится в привычный график.

21 июня временно прекратилось движение на «серой» ветке метро по той же причине.

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