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Минобороны сообщило об уничтожении 49 резервуаров с топливом для техники ВСУ

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило об уничтожении 49 резервуаров с топливом для техники ВСУ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вооруженные силы России высокоточным оружием Воздушно-космических сил РФ ликвидировали 49 резервуаров с топливом для военной техники украинской армии в районе Николаева. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

— 22 июня высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства, — отметил он.

При этом генерал-лейтенант добавил, что ВКС поразили высокоточным оружием три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живую силу и военную технику в 18 районах, сообщает Telegram-канал «Минобороны России».

Также стало известно, что национальная армия нанесла авиационный удар по сосредоточению живой силы ВСУ, а также по цехам Николаевского судостроительного завода «Океан». В результате ударов, как уточняется, ВС РФ ликвидировали около 500 украинских боевиков 59-й механизированной бригады.

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