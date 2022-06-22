Армия РФ уничтожила до 500 украинских военных на заводе «Океан» в Николаеве

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ 21 июня нанесли авиационный удар по сосредоточению живой силы украинской армии, а также по цехам Николаевского судостроительного завода «Океан». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

По его словам, в результате ударов российская армия ликвидировала около 500 украинских боевиков 59-й механизированной бригады, а также уничтожила военную технику ВСУ, передает газета «Известия».

До этого Министерство обороны России показало кадры работы зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» в ходе спецоперации на Украине. Видео было опубликовано в среду, 22 июня. На кадрах показано, как боевой расчет обнаружил вражескую цель, которая двигалась по направлению к вооруженным силам РФ. Объектом оказался беспилотник, предположительно, Bayraktar ТВ2.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.