Минобороны показало кадры поражения беспилотника комплексом «Тор-М2»

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры работы зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» в ходе спецоперации на Украине. Видео было опубликовано в среду, 22 июня.

На кадрах показано, как боевой расчет обнаружил вражескую цель, которая двигалась по направлению к вооруженным силам РФ. Объектом оказался беспилотник, предположительно, Bayraktar ТВ2.

Благодаря работе ЗРК цель была захвачена. На кадрах объективного контроля можно рассмотреть, как ракета точно попадает по объекту.

— Возможности машины позволяют видеть малогабаритные цели вплоть до отдельно летящих птиц. Чаще всего за всю нашу работу это были беспилотные летательные аппараты — как малоразмерные, так и крупные типа Bayraktar, — цитирует командира батареи Романа газета «Известия».

До этого Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в ходе спецоперации на Украине. На кадрах показана работа авиации с воздуха и из кабины пилота.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.