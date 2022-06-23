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«Предупредить за 30 дней»: как досрочно погасить кредит без штрафов и комиссий

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Финансы
Как досрочно погасить кредит
Фото: АГН Москва

Банки не имеют права как-либо препятствовать досрочному погашению потребительского кредита. Однако в этом деле есть несколько нюансов. О них «Вечерней Москве» рассказал главный юрист компании «СпецЮст» Александр Целых.

Прежде всего важно понимать, что от штрафов и комиссий за досрочное погашение освобождены заемщики, взявшие кредит для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

— Банкам запрещено препятствовать досрочному погашению потребительского кредита. У граждан есть право погасить его досрочно — полностью или частями. Единственная оговорка: нужно предупредить банк за 30 дней до досрочного погашения или за более короткий срок, предусмотренный договором, — поясняет собеседник «ВМ».

В случае с потребительскими кредитами банки не имеют права устанавливать какие-либо комиссии, штрафы или пени за досрочное погашение, подчеркивает юрист:

— Если банк что-то взыскал с заемщика за заблаговременное погашение кредита, тот вправе требовать взысканные средства назад. Если банк откажется, то можно обращаться в суд с иском о взыскании.

В Сети бытует мнение, что банки якобы могут подпортить репутацию клиента, который решил выплатить долг раньше положенного срока. Как отмечает Целых, банки обязаны подавать в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) правдивую информацию. Если по какой-то причине данные о платежеспособности клиента были искажены, он может написать соответствующее заявление в НБКИ, подать жалобу в Центробанк или суд.

— Умышленно искажать информацию о гражданах банк не имеет права, в том числе в случае досрочного погашения кредита, — говорит юрист. — Иными словами, досрочное погашение кредита никак не понижает кредитный рейтинг заемщика в Бюро кредитных историй.

Если кредит взят на предпринимательские цели, здесь уже строго действуют условия договора, где могут быть прописаны комиссии, штрафы или неустойки за досрочное погашение, заключил Целых.

Банки Кредиты Юристы
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