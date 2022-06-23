Как досрочно погасить кредит

Фото: АГН Москва

Банки не имеют права как-либо препятствовать досрочному погашению потребительского кредита. Однако в этом деле есть несколько нюансов. О них «Вечерней Москве» рассказал главный юрист компании «СпецЮст» Александр Целых.

Прежде всего важно понимать, что от штрафов и комиссий за досрочное погашение освобождены заемщики, взявшие кредит для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

— Банкам запрещено препятствовать досрочному погашению потребительского кредита. У граждан есть право погасить его досрочно — полностью или частями. Единственная оговорка: нужно предупредить банк за 30 дней до досрочного погашения или за более короткий срок, предусмотренный договором, — поясняет собеседник «ВМ».

В случае с потребительскими кредитами банки не имеют права устанавливать какие-либо комиссии, штрафы или пени за досрочное погашение, подчеркивает юрист:

— Если банк что-то взыскал с заемщика за заблаговременное погашение кредита, тот вправе требовать взысканные средства назад. Если банк откажется, то можно обращаться в суд с иском о взыскании.

В Сети бытует мнение, что банки якобы могут подпортить репутацию клиента, который решил выплатить долг раньше положенного срока. Как отмечает Целых, банки обязаны подавать в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) правдивую информацию. Если по какой-то причине данные о платежеспособности клиента были искажены, он может написать соответствующее заявление в НБКИ, подать жалобу в Центробанк или суд.

— Умышленно искажать информацию о гражданах банк не имеет права, в том числе в случае досрочного погашения кредита, — говорит юрист. — Иными словами, досрочное погашение кредита никак не понижает кредитный рейтинг заемщика в Бюро кредитных историй.

Если кредит взят на предпринимательские цели, здесь уже строго действуют условия договора, где могут быть прописаны комиссии, штрафы или неустойки за досрочное погашение, заключил Целых.