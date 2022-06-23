Более 200 интервью с ветеранами пополнят экспозицию Музея Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Экспозиция «Подвиг Народа» Музея Победы пополнится более 200 архивами. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил автор проекта Андрей Кончаловский.

— Мы все – часть истории. А исторические события – это часть нашей с вами жизни. Нам пришла в голову идея записывать воспоминания людей о тех событиях, свидетелями которых им довелось стать, и собрать из этих воспоминаний своего рода энциклопедию. Мы отдаем себе отчет в том, что задача, которую мы перед собой поставили, – огромного масштаба, — пояснил Кончаловский.

Съемочные группы проекта побеседовала с ветеранами из различных регионов — от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. Были собраны рассказы участников обороны Москвы и прорыва блокады Ленинграда, освобождения Белоруссии и обороны Кавказа, форсирования Днепра и взятия Берлина, воспоминания летчиков, танкистов, артиллеристов, санинструкторов, политработников и другие.

Недавно Главархив Москвы рассказал о реформе профессионально-технического образования 1969 года. В слесарной мастерской профессионально-технического училища № 31 подготовили свыше 109 тысяч квалифицированных рабочих для предприятий промышленности.