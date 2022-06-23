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На Украине сообщили о прибытии из США ракетных систем HIMARS

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине сообщили о прибытии из США ракетных систем HIMARS
Фото: Unsplash

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS доставили на Украину. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, с английского «высокомобильная артиллерийская ракетная система» — прим. «ВМ») прибыли на Украину. Спасибо моему коллеге и другу министру обороны США Ллойду Остину за эти мощные инструменты, — передает его слова НСН.

15 июня президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи для Украины на миллиард долларов. По его словам, помощь включает в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил, что военная помощь, которую западные страны поставляют на Украину, не сможет изменить ситуацию для украинской армии.

Эксперт отметил, что большинство поставляемого на Украину оружия просто не доходит до поля боя, так как его уничтожают еще на украинских складах. Кроме того, «запасы тяжелого вооружения на Западе иссякают», а на производство нового потребуется 2–3 года.

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