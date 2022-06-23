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Строительство съезда на Калужское шоссе завершили в Коммунарке

Георгий Соланович
Город
Строительство съезда на Калужское шоссе завершили в Коммунарке
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й километр Карта всех событий

Специалисты завершили очередной этап строительства улично-дорожной сети в поселке Коммунарка. Об этом сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко в четверг, 23 июня.

— Построен новый дорожный участок в районе Калужского шоссе с двумя путепроводами. Строители соорудили съезд с шоссе в Коммунарку и заезд на автомагистраль со стороны поселка, — сказал руководитель ведомства.

Так, были возведены съезд и заезд на Калужское шоссе, также был продлен Юдинский бульвар от пересечения с бульваром Мечникова до Калужского шоссе. Он добавил, что на пересечении съезда и выезда на Калужское шоссе с районной улицей появился путепровод тоннельного типа.

Специалисты также проложили инженерные коммуникации и установили новые светофоры и опоры освещения. Все работы проходили под контролем столичного Комитета государственного строительного надзора, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого специалисты завершили возведение моста через реку Сосенку на территории административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка» в Новой Москве.

Строительство Коммунарка Дороги
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