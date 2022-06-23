Росреестр зафиксировал снижение числа ипотек в Москве

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За первые пять месяцев 2022 года в Москве было зарегистрировано 45 434 договора ипотечного жилищного кредитования, что на восемь процентов меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Росреестра в четверг, 23 июня.

— В мае столичный рынок ипотечного кредитования традиционно продемонстрировал сокращение числа регистраций по отношению к апрельскому показателю. Так, за месяц число сделок снизилось на 26 процентов. В прошлом году была аналогичная ситуация, когда количество зарегистрированных в мае договоров сократилось с 12,9 тысячи в апреле до 9,8 тысячи, — сказал глава ведомства Игорь Майданов.

По его словам, ипотечный механизм остается востребованным в городе. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что столица по-прежнему является лидером по выданным ипотечным кредитам.

Майданов резюмировал, что статистика по жилищной ипотеке в мае 2022 года (5905 договоров) отражает динамику, связанную с изменениями условий предоставления ипотечных кредитов. Тем не менее, после того как горожане начнут регистрировать ипотечные сделки по льготным условиям, в Москве ожидается новый виток роста заключения соответствующих договоров.

22 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до семи процентов. Государство также возместит банкам разницу между льготной ставкой и рыночной, подчеркнул председатель правительства.