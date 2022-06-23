Деловой комплекс с золотой аркой построят на западе Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Можайский Вал Карта всех событий

Деловой комплекс, который украсит золотая арка, построят в районе Дорогомилово, проект здания уже согласовала Москомархитектура. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в четверг, 23 июня.

— Особенностью здания станет арка, образующая многоуровневое пространство атриума, наполненное светом и воздухом. Арка, обрамленная объемным золотым карнизом, соединяет городскую площадь и зону атриума в единую композиционную структуру. Она заставляет наблюдателя поднять свой взгляд вверх, где располагается стеклянный световой фонарь, замыкающий многосветное пространство, — сказал архитектор.

Объект появится на улице Можайский Вал, в нем будет 18 этажей и 4 подземных уровня, где разместится парковка на 297 машино-мест. Золотистые панели выполнят из анодированного алюминия.

Кроме того, в комплексе разместят офисные помещения, места общепита, зону ретейла и автостоянку. При этом прилежащую территорию, как уточняется, благоустроят.

До этого сообщалось, что на улице Барышиха появится новый многофункциональный центр. Общая площадь территории составила почти один гектар. Она свободна от застройки и находится в транспортной доступности от станций метро «Пятницкое шоссе» и «Митино».