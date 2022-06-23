Шойгу заявил о необходимости повысить боеготовность войск Союзного государства

Фото: Минобороны РФ

Россия и Белоруссия должны срочно принять совместные меры для укрепления обороноспособности Союзного государства. Об этом в четверг, 23 июня, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

— Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО, — сказал министр.

По его словам, в настоящее время принятие таких мер становится все более актуальным. При этом Москва готова оказывать Минску поддержку в этом, подчеркнул он.

Министр также добавил, что Белоруссия является важнейшим стратегическим партнером и ближайшим союзником России. Двустороннее военное сотрудничество с ней развивается, несмотря на беспрецедентное давление Запада, передает слова Шойгу ФАН.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия выделит Белоруссии полтора миллиарда долларов на участие в программе импортозамещения. По его словам, такое решение было принято в связи с попаданием республики под западные санкции из-за поддержки российской спецоперации на Украине.

Также белорусский президент объяснил, почему антироссийские санкции ударили по Западу. По его словам, западные страны опирались на информацию собственных СМИ и не обращали внимания на действительность.