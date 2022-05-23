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Лукашенко объяснил, почему антироссийские санкции ударили по Западу

Александр Афонин
В мире
Лукашенко объяснил, почему антироссийские санкции ударили по Западу
Фото: Администрация президента РФ

Страны Запада недооценили последствия санкционных мер против России и Белоруссии, что привело к удару по самим себе. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

— То, что происходит там (на Западе – прим. «ВМ»), они явно недооценили, — сказал он.

Он добавил, что западные страны опирались на информацию собственных СМИ и не обращали внимание на действительность. В результате, они начали обвинять Путина, передает РИА Новости.

Понедельник, 23 мая, Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в Сочи. По словам российского лидера, встреча с белорусским коллегой обусловлена необходимостью рассмотреть вопросы безопасности и экономики обеих стран.

10 мая Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти извлекли уроки из военной специальной операции России, проводимой на территории Украины. При этом белорусский лидер поручил главе Минобороны учесть моменты, связанные с оснащением и дальнейшим развитием войск республики.

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