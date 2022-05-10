Лукашенко заявил об извлеченных уроках из спецоперации РФ на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Белорусские власти извлекли уроки из военной специальной операции России, проводимой на территории Украины. Об этом во вторник, 10 мая, рассказал президент республики Александр Лукашенко.

— Скажу откровенно, что мы (ранее — прим. «ВМ») по-другому видели и свою армию, и, прежде всего, вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации на Украине нас многому научила, — сказал он.

При этом белорусский лидер поручил главе Минобороны учесть моменты, связанные с оснащением и дальнейшим развитием белорусских войск. По его словам, уроки были извлечены полностью. С учетом изученного власти страны займутся рассмотрением государственного оборонного заказа на текущий год, сообщает ТАСС.

Также глава Белоруссии рассказал, что Россия согласилась стать партнером республики в сфере ракетного производства. Лукашенко отметил, что белорусским производителям ракет дадут возможность изучить опыт российских коллег. В частности, они изучат процесс создания ракетного комплекса «Искандер».

Помимо этого, президент республики заявил, что Белоруссия даст мощный ответ в случае нападения со стороны Польши. По его словам, Минск осознает всю опасность, исходящую от НАТО, однако военный союз с Россией дает возможность не беспокоиться об этом.