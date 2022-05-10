Лукашенко: Россия поможет Белоруссии в сфере ракетного производства

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия согласилась стать партнером республики в сфере ракетного производства. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе президента республики.

— Президент (РФ Владимир Путин — прим. «ВМ») поставил задачу (главе Роскосмоса — прим. «ВМ») Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали «Искандер», — заявил он.

При этом белорусский лидер добавил, что премьер-министр страны уже изучает вопрос разработки перспективных образцов вооружения, сообщает ТАСС.

В понедельник, 9 мая, глава республики заявил, что Белоруссия не станет молчать и ответит должным образом в случае военной угрозы со стороны Польши. По его словам, Минск осознает опасность со стороны НАТО, однако союзнические отношения с Россией отводят ее.

Также Лукашенко рассказал, что Белоруссия не собирается принимать участие в спецоперации ВС России на территории Украины. Он пояснил это тем, что такой необходимости не существует.