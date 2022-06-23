Помощник доктора Курпатова устроил голодовку в изоляторе

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Обвиняемый в мошенничестве помощник блогера-психотерапевта Андрея Курпатова Алексей Иевский объявил голодовку. Об этом стало известно в четверг, 23 июня.

По данным Telegram-канала Baza Иевского перевели из СИЗО в изолятор временного содержания. Планировалось провести дополнительные следственные действия, в том числе и очную ставку с Курпатовым.

Однако ничего из этого не было сделано, а о переводе ни адвокатов Иевского, ни его самого не предупредили. Тогда экс-помощник психотерапевта написал заявление, в котором указал, что отказывается от еды. При этом Алексей заявил, что процесс затягивается намеренно.

Он предположил, что таким образом его пытаются вынудить согласиться на требования Курпатова — недавно доктор предложил ему мировую, но тот счел условия неприемлемыми и отказал.

По версии обвинения, начиная с 2020 года Иевский похищал имущество доктора. Так, он присвоил более девяти миллионов рублей «под предлогом приобретения в собственность Курпатова Porsche Cayenne».

Также мужчину обвиняют в краже швейцарских часов стоимостью около 1,3 миллиона рублей и серьги стоимостью свыше двух миллионов рублей из квартиры психотерапевта на набережной канала Грибоедова.

Кроме того, Иевского обвиняют в краже 35 миллионов рублей, принадлежавших компании «Онлайн продакшн», посредством которой доктор продавал свои онлайн-курсы. Сторона обвинения настаивает на том, что он убедил Курпатова зарегистрировать организацию на его имя, однако фактически организационной деятельности подсудимый не осуществлял.

Подробнее об этом неоднозначном деле — в материале «ВМ».