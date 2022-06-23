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Reuters: Cisco начнет постепенный уход с рынков России и Белоруссии

Лейла Алиева
Экономика
Reuters: Cisco начнет постепенный уход с рынков России и Белоруссии
Фото: shutterstock

Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco принял решение о постепенном прекращении деятельности в России и Белоруссии. Об этом в четверг, 23 июня, сообщило агентство Reuters.

— Мы приняли решение о начале планомерного свертывания нашего бизнеса в России и Белоруссии, — передает слова представителя компании ТАСС.

23 июня американская технологическая компания Microsoft объявила о постепенном сокращении бизнеса в России. По словам президента корпорации Брэда Смита, бизнес будет сокращаться, пока в конце концов в стране от него ничего не останется.

Нидерландский холдинг Ingka Group, владеющий сетями IKEA и «Мега», возможно, возобновит работу в России, однако подобное может произойти не в скором времени.

С подобным заявлением компания выступила после того, как заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов допустил, что Ingka Group, сохранившая торговые центры «Мега», «оставляет себе возможность вернуться».

15 июня представители компании IKEA сообщили, что холдинг продаст все четыре фабрики на территории России. Заводы располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

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