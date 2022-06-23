Microsoft объявила о постепенном сокращении своего бизнеса в России

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Американская технологическая компания Microsoft постепенно сокращает свой бизнес в России. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил президент организации Брэд Смит.

— Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего, — сказал руководитель компании.

Кроме того, по его словам, Microsoft окажет поддержку российским сотрудникам, передает РИА Новости.

19 июня сообщалось, что при попытке установить Windows 10 и 11 в России с официального сайта американской компании Microsoft система выдает ошибку.

При попытке скачивания Windows 10 появляется другое сообщение: 404 — File or Directory not found. Компания Microsoft никаких заявлений по данному факту не делала.

IT-эксперт Герман Клименко заявил, что запрет на скачивание и обновление Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft может вызвать проблемы в работе компьютеров россиян. Он уточнил, что в стране чаще всего используют два типа операционных систем — Windows и Mac. Кроме обозначенных, имеется система Linux, которая способна стать достойной альтернативой в будущем.