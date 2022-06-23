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Лавочки-навигаторы оборудовали в лесах Подмосковья для потерявшихся людей

Георгий Соланович
Общество
Лавочки-навигаторы оборудовали в лесах Подмосковья для потерявшихся людей
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Лесничие устанавливают в лесах Московской области лавочки-навигаторы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного комитета лесного хозяйства в четверг, 23 июня.

— Все лавочки функциональны, удобны и качественно изготовлены, на них нанесена простая навигация. Такая работа продолжается, и к концу года мы планируем установить еще 130 лавочек, — сказал глава ведомства Олег Баженов.

По словам заместителя председателя правительства региона Георгия Филимонова, лавочки устанавливают в тех местах, где чаще всего теряются люди. Они не только дадут возможность путникам отдохнуть, но и укажут им путь к ближайшему населенному пункту. Единственное условие для производства лавочки — она должна быть сделана из валежника, передает портал «Подмосковье сегодня».

В летний период в Московской области можно найти более 20 зон для отдыха в палатке. Туда можно отправиться как большой компанией или семьей, так и вдвоем.

Арендовать приспособления для такой туристической поездки можно вблизи водоемов, где расположены точки для пикника. «Вечерняя Москва» разбиралась, во сколько обойдется палаточный «отпуск» и что нужно брать с собой для комфортного досуга на природе.

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