Футболист «Крыльев Советов» Зиньковский перешел в «Спартак»

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Футболист Антон Зиньковский из самарского клуба «Крылья Советов» перешел в московский «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе столичной команды в четверг, 23 июня.

— Клуб согласовал с «Крыльями Советов» условия перехода полузащитника Антона Зиньковского. Контракт с футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года, — говорится в сообщении.

Соглашение с игроком, как уточнили красно-белые, вступит в силу 2 июня. Однако тот уже присоединился к сборам на базе в Тарасовке.

26-летний полузащитник выступал за клуб из Самары с 2019 года, в прошедшем сезоне он впервые получил вызов в сборную и стал лучшим ассистентом РПЛ. Зиньковский в новом сезоне будет выступать под 17-м номером, передает сайт «Спартака».

До этого сообщалось, что 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля назначили на пост главного тренера «Спартака». 33-летний испанец в этом сезоне занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем» и считается одним из самых перспективных молодых тренеров Европы.

«Вечерняя Москва» выяснила, что известно о новом тренере, и узнала у специалистов, какие у российской команды с новым специалистом есть шансы на успех в грядущем сезоне.