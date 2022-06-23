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Эрмитаж объявил годовой мораторий на выставки в ЕС и США

Лейла Алиева
Общество
Эрмитаж объявил годовой мораторий на выставки в ЕС и США
Фото: shutterstock

Государственный Эрмитаж принял решение ввести годовой мораторий на выставки в ЕС и США. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе музея.

— Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности, и из-за высоких финансовых рисков, — говорится в сообщении.

Все экспонаты Эрмитажа, как уточняется, в настоящее время уже вернулись с выставок. Экспозиции проходили с марта по июнь 2022 года в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме, сообщает Life.ru.

До этого сообщалось, что картину испанского художника Доменико Теотокопули (Эль Греко) «Иоанн Креститель» вернули в постоянную экспозицию Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина после шестилетней реставрации.

Это полотно относится к позднему периоду творчества мастера и датируется рубежом XVI–XVII веков. Картина представлена в главном здании в зале № 10, на ней, как уточняется, изображен Иоанн Креститель с крестом в левой руке.

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