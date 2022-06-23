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Премьер Албании Рама назвал расширение ЕС «жульническим процессом»

Лейла Алиева
В мире
Премьер Албании Рама назвал расширение ЕС «жульническим процессом»
Фото: Zuma\TASS

Процесс расширения Евросоюза (ЕС) является жульническим. Об этом в четверг, 23 июня, заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

— Как только что-то происходит в странах-кандидатах, все снова уходит на новый круг. Я испытываю грусть и разочарование Евросоюзом. В этом доме что-то очень не в порядке, — передает слова политика ТАСС.

Он также отметил, что 26 стран ЕС не смогли преодолеть вето Болгарии на старт переговоров о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии.

15 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина, Албания, Черногория и Северная Македония должны стать полноправными членами Евросоюза. По его словам, все четыре государства не являются конкурентами по вступлению в ЕС, а только дополняют и укрепляют друг друга.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вступление Украины в Европейский союз приведет государство к полной потере своей независимости. Он также добавил, что статус кандидата в члены ЕС на данном этапе имеется у пяти государств.

Евросоюз (ЕС) Болгария Албания
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