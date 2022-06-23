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Школьникам провели в Москве уроки по безопасному вождению электросамокатов

Георгий Соланович
Город
Школьникам провели в Москве уроки по безопасному вождению электросамокатов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Департамент образования и науки Москвы совместно с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) и сервисом «Юрент» провели уроки по безопасному вождению электросамокатов для старшеклассников. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 23 июня.

— Они (уроки — прим. «ВМ») прошли в тех школах, рядом с которыми были аварии с участием самокатов. Уроки включали в себя теорию и практику по теме безопасного поведения на дороге: где можно передвигаться на самокате; что такое культура езды и как себя вести на дороге; как нужно управлять самокатом; правила безопасной езды на самокатах, — говорится в сообщении.

Научиться ездить на самокатах можно с помощью консультантов сервиса в рамках совместной программы с Дептрансом. Они находятся в наиболее популярных местах для катания в городе, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что в городе действует немалое количество безопасных маршрутов для москвичей, желающих научиться кататься на роликах. Так, новички могут попробовать свои силы на ВДНХ.

Территория выставки составляет 240 гектаров, у павильона № 574, как уточняется, есть специальная разметка. Помимо этого, москвичи могут посетить парк «Сокольники».

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