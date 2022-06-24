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Москвичам рассказали, почему важно вовремя передавать показания счетчиков воды

Георгий Соланович
Город
Москвичам рассказали, почему важно вовремя передавать показания счетчиков воды
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Снимать и передавать показания счетчиков воды необходимо ежемесячно с 15-го числа текущего месяца по 3-е число следующего месяца для корректных начислений платы за водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента ЖКХ в пятницу, 24 июня.

— В столице создано множество удобных сервисов для передачи показаний приборов учета воды. Горожане могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги Москвы» или сайтом mos.ru. Отправить данные с помощью чат-бота АО «Мосводоканал»... Можно воспользоваться также SMS-сервисом 7377 или продиктовать показания голосовому помощнику по телефону, — сказал глава ведомства Вячеслав Торсунов.

По его словам, если не передавать показания счетчиков вовремя на протяжении трех месяцев, то потребление воды рассчитают по среднемесячным показаниям, которые возьмут из прошлых квитанций. После этого сведения о потреблении воды начнут считать по нормативам, а владельцу квартиры запретят подавать показания дистанционным способом.

Так будет до тех пор, пока владелец не вызовет представителя управляющей компании для составления акта контрольного съема показаний. После получения подтверждающих документов возможность передавать показания ИПУ в личном кабинете на mos.ru будет восстановлена.

До этого сообщалось, что претендовать на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг могут граждане, которые тратят на платежи более десяти процентов своего совокупного дохода. С этого года человек, подающий заявление на получение субсидии, не должен подтверждать отсутствие долгов по оплате ЖКУ — вся информация уже есть в базе данных.

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