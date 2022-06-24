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В Москве в седьмой раз пройдет международный фестиваль фейерверков

Полина Долганова
Город
В Москве в седьмой раз пройдет международный фестиваль фейерверков
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Международный фестиваль фейерверков состоится в Братеевском каскадном парке 13 и 14 августа. Посетители смогут увидеть шоу пиротехники, постановку режиссера и хореографа Ильи Авербуха и музыкальные выступления.

По словам заместителя председателя Комитета по туризму Алины Арутюновой, фестиваль проходит в столице уже в седьмой раз. Ежегодно на шоу приходят посмотреть свыше 700 тысяч человек.

В конкурсной программе мероприятия будут участвовать команды из восьми стран. Они представят передовые разработки в сфере пиротехники.

В 2022 году фестиваль будет посвящен традиционным искусствам народов России.

— Кульминационным моментом театрализованного представления дня открытия станет грандиозное шоу дронов, которое обещает побить рекорд Москвы по количеству одновременно находящихся в воздухе беспилотных летательных аппаратов, — приводят слова режиссера мероприятия Ильи Авербуха на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 25 июня состоится фестиваль детской моды и стиля. Об этом в четверг, 23 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Мероприятие откроет лекция экспертов фешен-индустрии в 15:00, на которой гостям расскажут об отличиях детской моды от взрослой, а также о том, какие перспективы открыты в этой отрасли. Кроме того, в 16:00 пройдет встреча для начинающих блогеров и их родителей, где эксперт поделится опытом продвижения персонального бренда для ребенка.

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