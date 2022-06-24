Песков допустил отмену Литвой решения о транзитной блокаде Калининграда

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил отмену Литвой транзитной блокады Калининграда. Он рассказал об этом в пятницу, 24 июня.

— Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда, — цитирует Пескова ТАСС.

В субботу, 18 июня, Литва уведомила местные власти о том, что она более не будет пропускать санкционные товары, которые транзитом провозят по железной дороге в Калининградскую область.

В Министерстве иностранных дел России и Кремле заявляли, что действия Вильнюса не являются законными и противоречат международным договоренностям. В Литве и Евросоюзе при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что альянс не планирует блокировать сообщение между Калининградом и Россией.

Он отметил, что существует надобность в контроле в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных объединением европейских стран.