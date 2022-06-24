Экономист Холод рассказал, на каких автомобилях будут ездить россияне через год

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Рынок подержанных авто иностранного производства заполнен в РФ, но их стоимость очень высокая. Новые модели тоже представлены, но они не по карману среднестатистическому россиянину. Об этом сообщил в беседе с «Вечерней Москвой» доктор экономических наук Леонид Холод, комментируя новость о том, что в РФ сокращается импорт автомобилей из Китая.

По его словам, на российских поисковых платформах много предложений по продаже подержанных иномарок по баснословным ценам:

— Вы можете открыть «Авито» и заметить, что рынок авто воспрял. Но цены там совершенно космические. Например, подержанный автомобиль BMW X3 стоит, как новая модель всего лишь каких-то полгода назад, — 17 миллионов рублей. За такие деньги можно было купить, в том числе, новый BMW iX-класса тоже пять-шесть месяцев назад.

Судя по этим ценам, рынок заполняется на данный момент не очень хорошо, но спорадические поставки имеются:

— У нас много остатков товара на складах. Это Mitsubishi, BMW, Toyota, Volkswagen.

Сейчас же россияне в ожидании Chevrolet Captiva, LC Prado, Pajero Sport. То есть преимущественно азиатских производителей.

Эксперт отметил, что спустя примерно год водители, желающие кататься на иномарках, будут садиться за руль преимущественно южнокорейских, японских и китайских машин.

Собеседник «ВМ» рекомендует переориентироваться именно на азиатские авто, так как еще долгое время для россиян доступ к западному автопрому будет закрыт из-за санкций, сложностей с логистикой и уходом с российского рынка крупных игроков.