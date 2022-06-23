«Дорогая штука»: как параллельный импорт отразится на ценах и гарантии смартфонов

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В условиях параллельного импорта цены на смартфоны вырастут не менее чем на 25 процентов. При этом ответственность за гарантийное обслуживание ляжет на плечи продавцов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Недавно стало известно, что ретейлеры начали ввозить в Россию гаджеты по параллельному импорту. Первым об этом сообщил «Связной», который среди другой электроники уже ввез в страну смартфоны Apple и Samsung. Как полагает собеседник «ВМ», новые рыночные реалии приведут к удорожанию электроники:

— Рост цен на большую часть электроники, в том числе смартфоны, — минимум 25 процентов (по сравнению с ценами до 24 февраля 2022 года — прим. «ВМ»). Связано это с логистикой, неровностью поставок и их финансированием, общим ростом расходов дистрибьютора, — одним словом, параллельный импорт — это дорогая штука.

Ввоз смартфонов через параллельный импорт не предполагает связь между продавцом и производителем. Иными словами — импортер приобретает товар у третьих лиц. Из-за этого он лишается вендорской гарантии и несет ответственность за нее сам.

— По закону «О защите прав потребителей» по вопросам гарантии перед вами отвечает либо производитель, либо продавец товара. В данном случае — только продавец товара, — поясняет Муртазин.

Таким образом, россияне, купившие телефоны и другую электронику, ввезенную по параллельному импорту, не смогут обратиться в официальный сервис. По сути, ушедшие из страны бренды и так лишили своих российских покупателей возможности «ремонтироваться» официально. По мнению эксперта, новая действительность делает гарантийное обслуживание фикцией, так как неофициальный сервис обладает меньшими возможностями по ремонту, чем официальный.

Также важно понимать, что ввозимые по параллельному импорту смартфоны отличаются от сертифицированных Ростестом (РСТ) не только отсутствием гарантии от производителя, но и настройками. Последний факт потребители могут ощутить на практике. Дело в том, что некоторые производители настраивают свои смартфоны под работу в конкретном регионе. Из-за этого не предназначенные для России аппараты могут работать чуть хуже. Речь прежде всего идет об ухудшении качества связи.

При этом проблем с активацией смартфонов в нашей стране возникнуть не должно, полагает Муртазин:

— Да, уже параллельным импортом привезли немножко товаров, которые являются операторскими, то есть они заблокированы на конкретных операторов связи. Но это ошибка импортера, который не понимает, что нужно привозить. А как таковая проблема не стоит.

В апреле в России разрешили параллельный импорт — ввоз в страну отдельных групп товаров без согласия производителя и правообладателя. В список для параллельного импорта попала продукция ушедших из страны брендов: автомобили — Volkswagen, Skoda, BMW и другие; электроника — Apple, Samsung, Sony, Dell; бытовая техника — Electrolux, Siemens, Dyson и другие.