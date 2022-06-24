Спортивно-развлекательный комплекс планируют построить на Стандартной улице

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Спортивно-развлекательный комплекс предлагается построить на Стандартной улице в районе Алтуфьево. Об этом в пятницу, 24 июня, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, территория для строительства объекта будет реализована на торгах.

Участок находится в глубине жилой застройки. Транспортная доступность обеспечивается благодаря автобусным остановкам и станции МЦД-1 «Бескудниково».

Совокупная площадь территории составляет около 0,3 гектара. На участке можно будет возвести комплекс, высота которого не должна превышать 30 метров. Площадь объекта составит около 4,5 тысячи «квадратов».

До этого сообщалось, что инвесторы возведут новые торговые центры в ЗАО и ЮАО Москвы в рамках столичной программы по стимулированию создания мест приложения труда. В новых ТЦ смогут работать 680 человек. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что один из центров появится на Элеваторной улице. Площадь объекта составит восемь тысяч квадратных метров.