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Андрей Бочкарев: ФОК в составе ТПУ «Некрасовка» построят до конца года

Полина Долганова
Город
Андрей Бочкарев: ФОК в составе ТПУ «Некрасовка» построят до конца года
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство спортивного комплекса с бассейном и ледовой ареной продолжается в ЮВАО Москвы в составе ТПУ «Некрасовка». Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты уже построили трехэтажное здание с подземным этажом и завершают работы по отделке фасада. Строительство планируется завершить до конца 2022 года.

Бочкарев уточнил, что площадь комплекса составит свыше 20 тысяч квадратных метров. В ФОК можно будет проводить районные соревнования по девяти видам спорта.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, специалисты ведомства вместе с экспертами из ГБУ «ЦЭИИС» провели на месте работ внеплановую проверку.

Войстратенко уточнил, что прилегающая к комплексу территория будет благоустроена: там появятся скейтпарк, зона для метания снарядов и атлетические дорожки.

До этого сообщалось, что на юго-востоке столицы в районе Некрасовка специалисты возведут многофункциональный паркинг с офисами, магазинами, кафе, объектами спорта и досуга.

Строительство Андрей Бочкарев Район Некрасовка
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