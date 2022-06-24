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Реконструкцию путей проводят в депо «Красная Пресня» Кольцевой линии

Полина Долганова
Город
Реконструкцию путей проводят в депо «Красная Пресня» Кольцевой линии
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В депо станции метро «Красная Пресня» Кольцевой линии проходит реконструкция путей. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Москвы.

К настоящему моменту специалисты уже заменили свыше двух километров рельсов, уложили 1819 железобетонных шпал и обновили 11 стрелочных переводов, уточнили в Telegram-канале.

— Все закупаемые рельсы и шпалы — российского производства, поэтому перебоев с поставками нет. Поезда «Москва-2020» ежедневно проходят обслуживание в этом электродепо, и новая инфраструктура позволит сократить износ колес составов, как следствие — комфорт поездок пассажиров будет сохраняться на высоком уровне, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что монолитные работы на станции «Тютчевская» перспективной Троицкой линии метрополитена в скором времени подойдут к концу. По его словам, специалисты уже установили на станции ограждающие конструкции котлована. Также были завершены земляные работы. Архитектурно-отделочные работы служебных помещений все еще продолжаются. Бочкарев уточнил, что к настоящему моменту станция готова на 66 процентов.

Максим Ликсутов Метро Дептранс
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