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Эндокринолог назвала главный витамин для работы мозга

Анна Михалюк
Общество
Эндокринолог назвала главный витамин для работы мозга
Фото: Pexels

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о главном витамине для правильной работы мозга.

Она рассказала, что для активной умственной деятельности необходимо принимать фолиевую кислоту, уровень которой снижают разные препараты для лечения сахарного диабета и других заболеваний.

— Фолиевая кислота регулирует память, работоспособность, эмоциональный фон. Именно она отвечает за то, как мы себя чувствуем, когда просыпаемся. Кроме того, она влияет на то, насколько быстро обновляются клетки, отвечает за энергообмен, силы, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Главные симптомы нехватки фолиевой кислоты — слабость, сонливость, ухудшение скорости внимания, депрессия, головные боли, синдром беспокойных ног, нарушение работы сердца и другие. При этом самостоятельно назначать себе прием препарата нельзя, особенно осторожно нужно его принимать после онкологических заболеваний и при сниженной функции печени и почек.

Диетолог Маргарита Королева рассказала, какие овощи лучше варить, чтобы сохранить в них как можно больше полезных свойств.

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