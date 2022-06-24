Власти ФРГ решили национализировать часть «Северного потока — 2»

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В Германии решили национализировать часть «Северного потока — 2», которая расположена на территории страны. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила газета Spiegel.

Известно, что власти ФРГ сейчас изучают вопрос частичного выключения части «Северного потока — 2» из общей системы. После этого они планируют соединить трубы, ведущие с суши в море, с мобильным терминалом приема сжиженного природного газа.

Эксперты предупреждают, что реализовать такой план можно, хоть и с очень высокими рисками. Стороннее вмешательство в газопровод может привести к экологической катастрофе.

Недавно стало известно, что Германия начала вторую фазу своего трехэтапного чрезвычайного плана по снабжению страны газом.

Что касается общей ситуации с газом в Европе, то политолог и общественный деятель Сергей Марков выразил «Вечерней Москве» свое мнение по этому поводу. По его словам, нынешнее снижение поставок голубого топлива связано с нежеланием Канады возвращать турбину Siemens «Северного потока», которую ранее отправили на капремонт.