Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Власти ФРГ решили национализировать часть «Северного потока — 2»

Антон Махов
Экономика
Власти ФРГ решили национализировать часть «Северного потока — 2»
Фото: Pixabay

В Германии решили национализировать часть «Северного потока — 2», которая расположена на территории страны. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила газета Spiegel.

Известно, что власти ФРГ сейчас изучают вопрос частичного выключения части «Северного потока — 2» из общей системы. После этого они планируют соединить трубы, ведущие с суши в море, с мобильным терминалом приема сжиженного природного газа.

Эксперты предупреждают, что реализовать такой план можно, хоть и с очень высокими рисками. Стороннее вмешательство в газопровод может привести к экологической катастрофе.

Недавно стало известно, что Германия начала вторую фазу своего трехэтапного чрезвычайного плана по снабжению страны газом.

Что касается общей ситуации с газом в Европе, то политолог и общественный деятель Сергей Марков выразил «Вечерней Москве» свое мнение по этому поводу. По его словам, нынешнее снижение поставок голубого топлива связано с нежеланием Канады возвращать турбину Siemens «Северного потока», которую ранее отправили на капремонт.

газоснабжение Северный поток — 2 Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Все мнения
О проекте