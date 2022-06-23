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Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий для снабжения газом

Полина Долганова
В мире
Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий для снабжения газом
Фото: Pixabay

Германия активировала вторую фазу своего трехэтапного чрезвычайного плана по снабжению страны газом. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек.

— Даже если мы не можем почувствовать это сейчас, мы находимся в газовом кризисе, — заявил министр.

Он добавил, что его стране придется преодолеть много трудностей на пути к уменьшению поставок топлива, передает РИА Новости.

До этого The Financial Times сообщила, что германские власти опасаются, что Россия может прекратить отправлять в страну свой газ в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток». Данное решение, как уточняется, подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимы. На данном этапе газохранилища страны заполнены на 58 процентов. При этом германское правительство рассчитывает, что к 1 ноября их заполненность достигнет 90 процентов.

Европу ждет сильнейший экономический кризис, если ремонт турбин «Северного потока» не будет выполнен в ближайшее время. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, поставки газа по «Северному потоку» сильно ограничены. Другие турбины получили значительный износ за последние месяцы из-за работы на полную мощность. Несвоевременный ремонт может привести к полной остановке поставок газа.

газоснабжение Германия кризис
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