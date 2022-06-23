Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Власти ФРГ опасаются прекращения поставок газа из России при техобслуживании «Северного потока»

Араз Салехов
В мире
Власти ФРГ опасаются прекращения поставок газа из России при техобслуживании «Северного потока»
Фото: Pixabay

Германские власти опасаются, что Россия может прекратить отправлять в страну свой газ в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток». Об этом в четверг, 23 июня, сообщает газета The Financial Times.

Данное решение, как уточняется, подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимы. На данном этапе газохранилища страны заполнены на 58 процентов. При этом германское правительство рассчитывает, что к 1 ноября их заполненность достигнет 90 процентов.

Представитель Министерства экономики Германии в свою очередь заявила, что страна готова обсуждать тему газоснабжения с другими поставщиками после 11 июля в случае возникновения проблем с поставками из России, сообщает «Газета.ru».

Накануне канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что правительства Канады и ФРГ продолжают проведение переговоров, чтобы преодолеть последствия решения Оттавы касательно турбин для газопровода «Северный поток». По его словам, Канада не намерена приносить вред Германии.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, когда запустят «Северный поток — 2». Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что «Северный поток — 2» полностью достроен и готов к работе. Более того, Германия находится в безвыходном положении касательно поставок газа. Европейская страна будет искать выходы, чтобы обеспечить поставки через «Северный поток — 2», несмотря на давление с американской стороны.

газоснабжение Северный поток — 2 Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте