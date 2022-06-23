Власти ФРГ опасаются прекращения поставок газа из России при техобслуживании «Северного потока»

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Германские власти опасаются, что Россия может прекратить отправлять в страну свой газ в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток». Об этом в четверг, 23 июня, сообщает газета The Financial Times.

Данное решение, как уточняется, подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимы. На данном этапе газохранилища страны заполнены на 58 процентов. При этом германское правительство рассчитывает, что к 1 ноября их заполненность достигнет 90 процентов.

Представитель Министерства экономики Германии в свою очередь заявила, что страна готова обсуждать тему газоснабжения с другими поставщиками после 11 июля в случае возникновения проблем с поставками из России, сообщает «Газета.ru».

Накануне канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что правительства Канады и ФРГ продолжают проведение переговоров, чтобы преодолеть последствия решения Оттавы касательно турбин для газопровода «Северный поток». По его словам, Канада не намерена приносить вред Германии.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, когда запустят «Северный поток — 2». Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что «Северный поток — 2» полностью достроен и готов к работе. Более того, Германия находится в безвыходном положении касательно поставок газа. Европейская страна будет искать выходы, чтобы обеспечить поставки через «Северный поток — 2», несмотря на давление с американской стороны.