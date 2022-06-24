Кремль: Заявлений о национализации Берлином «Северного потока — 2» нет

Фото: Администрация президента РФ

Заявлений о национализации Германией «Северного потока — 2» нет. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются, — пояснил представительно Кремля.

По словам Пескова, рассуждения о национализации «Северного потока — 2» являются гипотетическими, никаких официальных заявлений по этому поводу не было, сообщает РИА Новости.

В свою очередь газета Spiegel, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что часть «Северного потока — 2», которая расположена на территории Германии, намерены сделать собственностью государства. Власти ФРГ сейчас изучают вопрос частичного выключения определенной части «Северного потока — 2» из общей системы. После этого они планируют соединить трубы, ведущие с суши в море, с мобильным терминалом приема сжиженного природного газа.