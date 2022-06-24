Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Кремль: Заявлений о национализации Берлином «Северного потока — 2» нет

Антон Махов
В мире
Кремль: Заявлений о национализации Берлином «Северного потока — 2» нет
Фото: Администрация президента РФ

Заявлений о национализации Германией «Северного потока — 2» нет. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются, — пояснил представительно Кремля.

По словам Пескова, рассуждения о национализации «Северного потока — 2» являются гипотетическими, никаких официальных заявлений по этому поводу не было, сообщает РИА Новости.

В свою очередь газета Spiegel, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что часть «Северного потока — 2», которая расположена на территории Германии, намерены сделать собственностью государства. Власти ФРГ сейчас изучают вопрос частичного выключения определенной части «Северного потока — 2» из общей системы. После этого они планируют соединить трубы, ведущие с суши в море, с мобильным терминалом приема сжиженного природного газа.

Дмитрий Песков газоснабжение Северный поток — 2
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Все мнения
О проекте