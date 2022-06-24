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Руководитель столичной фирмы задолжал более 3,5 миллиона рублей зарплаты своим сотрудникам

Елена Самойлова
Происшествия
Руководитель столичной фирмы задолжал более 3,5 миллиона рублей зарплаты своим сотрудникам
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Руководитель столичной фирмы задолжал более 3,5 миллиона рублей зарплаты своим сотрудникам. Об этом в пятницу, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, с февраля 2021 по май 2022 года генеральный директор ООО «Гортранссеть» не производил выплату зарплаты 20 сотрудникам. Тем самым он нарушил требования Конституции и трудового законодательства РФ.

— Благодаря грамотно спланированной работе и наступательной позиции следователей, в короткие сроки было обеспечено полностью погашение заработной платы руководством данной организации перед всеми сотрудниками — отметила Иванова.

Она добавила, общая сумма долга превысила 3,5 миллиона рублей.

В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

22 июня следователи уже помогли работникам другой компании вернуть выплаты на сумму свыше 49 миллионов рублей.

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